Pomimo ciągłych ostrzałów w Chersoniu nadal mieszka 65 tysięcy osób

Obecnie w Chersoniu pozostaje około 65 tysięcy mieszkańców, choć przed rozpoczęciem pełnej inwazji w mieście mieszkało około 300 tysięcy osób. Miasto codziennie znajduje się pod celowymi ostrzałami rosyjskimi – poinformowała miejska administracja wojskowa.

„Cherson ponownie znajduje się pod intensywnym ostrzałem rosyjskim… Pomimo zagrożenia w Chersonie pozostaje około 65 tysięcy osób. Nadal żyją, pracują i wspierają się nawzajem w mieście, które przed pełną inwazją było domem dla prawie 300 tysięcy mieszkańców” – napisał we wtorek na Telegramie.

Według niego wrogie drony polują na ludzi i pojazdy, artyleria ostrzeliwuje dzielnice mieszkalne, a rosyjscy żołnierze zdalnie minują ulice.”Siatki przeciwdronowe stały się częścią miejskiego krajobrazu, a spalone samochody – kolejnym dowodem rosyjskiego terroru” – powiedział Szanko.

Poinformował o tym szef miejskiej administracji wojskowej w Chersoniu Jarosław Szanko.

W obwodzie chersońskim w wyniku ataków Rosji zginęła jedna osoba, a sześć zostało rannych.

Rosja ostrzeliwuje Cherson pociskami kasetowymi i zdalnie minuje dzielnice.

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