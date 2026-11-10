Попри постійні обстріли, у Херсоні досі живуть 65 тисяч людей

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Наразі в Херсоні залишаються близько 65 тисяч мешканців, хоча до початку повномасштабного вторгнення в місті проживали приблизно 300 тисяч людей. Населений пункт щодня перебуває під прицільними російськими обстрілами, повідомили у міській військовій адміністрації.

"Херсон знову під посиленими російськими обстрілами… Попри небезпеку, у Херсоні залишаються близько 65 тисяч людей. Вони продовжують жити, працювати й підтримувати одне одного у місті, яке до повномасштабного вторгнення було домом майже для 300 тисяч жителів", – написав він у Телеграмі у вівторок

За його словами, ворожі дрони полюють на людей і транспорт, артилерія б'є по житлових кварталах, а російські військові дистанційно мінують вулиці."Антидронові сітки стали частиною міського пейзажу, а спалені автомобілі – черговим свідченням російського терору", – розповів Шанько.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

На Херсонщині через атаки Росії загинула людина, шестеро поранені.

рф обстрілює Херсон касетними снарядами та дистанційно мінує квартали.

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