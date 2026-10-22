Rosyjski żołnierz został skazany na dożywocie za zabójstwo ukraińskich jeńców wojennych

Sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyrok wydany wobec rosyjskiego żołnierza Siergieja Tuzhilowa, znanego pod pseudonimem „Altaj”, skazanego na dożywocie za udział w zabójstwie trzech ukraińskich jeńców wojennych na terenie zakładu agregatów we Wołczanie. Sąd odrzucił skargę strony obrony, która domagała się złagodzenia kary.

W Biurze Prokuratora Generalnego zaznaczono, że sąd apelacyjny poparł stanowisko prokuratorów prokuratury obwodowej w Charkowie i potwierdził zgodność z prawem orzeczonej kary.

Według danych prokuratury Siergiej Tuzhilow był dowódcą oddziału granatników w kompanii motorizowanej Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

„W czerwcu 2024 roku, po przesłuchaniu schwytanego ukraińskiego żołnierza, rosyjskie dowództwo wydało rozkaz jego zabicia. Tuzhilow wyznaczył miejsce egzekucji i kontrolował teren wokół niego” – zaznaczono w Biurze Prokuratora Generalnego.

Na początku lipca 2024 roku rosyjscy żołnierze wzięli do niewoli kolejnych dwóch ukraińskich obrońców. Po ich przesłuchaniu dowództwo RF również wydało rozkaz zabicia jeńców.

„Tuzhilow z wyprzedzeniem uzgodnił z innym żołnierzem plan rozstrzelania, po czym obaj oddali po jednym strzale w tył głowy jeńców” — poinformowano w Biurze Prokuratora Generalnego.

24 września 2024 roku podczas wyzwalania terenu zakładu agregatów w Wołczansku ukraińscy żołnierze sił specjalnych wzięli Siergieja Tuzhilowa do niewoli. Prokuratorzy udokumentowali okoliczności przestępstw i zebrali dowody.

13 stycznia 2026 roku Sąd Rejonowy w Kholodnogórze w Charkowie uznał Siergieja Tuzhilowa za winnego okrutnego traktowania jeńców wojennych w połączeniu z umyślnymi zabójstwami popełnionymi przez grupę osób w wyniku wcześniejszego zmowy. Został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności.

Obrona złożyła odwołanie od wyroku w części dotyczącej kary, domagając się jej złagodzenia.

„Obrona złożyła odwołanie od wyroku w części dotyczącej kary, domagając się jej złagodzenia. Sąd apelacyjny oddalił odwołanie i pozostawił karę dożywotniego pozbawienia wolności bez zmian” – poinformowano w Biurze Prokuratora Generalnego.

W związku z tym wyrok dożywotniego pozbawienia wolności dla Siergieja Tuzhilowa, znanego pod pseudonimem „Altaj”, pozostał w mocy.

Informację tę podała Prokuratura Generalna na Facebooku.

Przypomnijmy, że prokuratura obwodowa w Charkowie postawiła zarzuty naruszenia praw i zwyczajów wojennych (cz. 2 art. 438 Kodeksu Karnego Ukrainy, od 10 do 15 lat lub dożywotnie pozbawienie wolności) 36-letniemu obywatelowi Federacji Rosyjskiej z Sankt Petersburga o pseudonimie „Yula”. Zarzuca mu się rozstrzelanie pięciu żołnierzy i jednej osoby cywilnej w obwodzie charkowskim.

13 października w obwodzie charkowskim nieznany mężczyzna zastrzelił pięciu żołnierzy 72. oddzielnej brygady zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy. Wszyscy pięciu zginęli w wyniku odniesionych ran. Na terenie gminy Cyркуnowskiej zastrzelił w głowę cywilnego mężczyznę, który łowił ryby nad zbiornikiem wodnym, aby ten go nie zdemaskował.

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