Wideo: Zełenski poinformował o dwóch ofiarach śmiertelnych i 34 rannych w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę

W nocy z 21 na 22 października Rosja przeprowadziła trzy fale ataków balistycznych na Kijów, wystrzeliwując 21 rakiet. Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w stolicy i innych regionach Ukrainy odnotowano dwie ofiary śmiertelne i 34 rannych, w tym pięć dzieci.

Głowa państwa poinformowała o tym w swoim oświadczeniu.

Jak powiedział Zełenski, w wyniku rosyjskiego ataku w Kijowie odnotowano liczne trafienia i zniszczenia. Atakom uległy budynki mieszkalne, obiekty energetyczne, infrastruktura jednego z dworców kolejowych i metra, centra handlowe, przedsiębiorstwa oraz klasztor.

W sumie tej nocy rosyjskie wojska zaatakowały 12 obwodów Ukrainy. Na miejscu działają służby ratownicze.

Zełenski wezwał do zwiększenia presji na Rosję

Prezydent podkreślił, że rosyjski ostrzał nastąpił praktycznie zaraz po kolejnej rundzie negocjacji. Jego zdaniem świadczy to o braku rzeczywistych zmian w stanowisku Moskwy.

„Jeśli jednak rosyjskie ataki balistyczne są odpowiedzią na negocjacje, konieczna jest wywieranie rzeczywistej presji na Rosję, aby podjęła inne kroki – kroki zmierzające do zaprzestania zabijania” – oświadczył Zełenski.

Wśród niezbędnych działań głowa państwa wymieniła wzmocnienie obrony przeciwlotniczej, szybkie dostawy rakiet, zdolność do niszczenia wyrzutni rakiet balistycznych oraz wprowadzenie sankcji za prowadzenie wojny.

Zełenski podziękował partnerom, którzy zdają sobie sprawę z zagrożenia i wspierają Ukrainę, podkreślając konieczność ochrony życia ludzi i zmuszenia Rosji do zaprzestania zabijania.

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Przypomnijmy, że rosyjskie drony zaatakowały stację telewizyjno-radiową oraz obiekt energetyczny w obwodzie poltawskim.

Przypomnijmy, że w Kijowie ograniczono ruch na Moście Południowym po rosyjskim ostrzale.

Wcześniej w Kijowie ograniczono ruch pociągów zielonej linii metra z powodu uszkodzeń Mostu Południowego.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych.

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