Видео: Зеленский сообщил о двух погибших и 34 раненых в результате российских ударов по Украине

В ночь на 22 октября Россия нанесла три волны баллистических ударов по Киеву, запустив 21 ракету. По словам президента Владимира Зеленского, в столице и других регионах Украины известно о двух погибших и 34 раненых, среди которых пятеро детей.

Об этом глава государства сообщил в своем обращении.

По словам Зеленского, в результате российской атаки в Киеве зафиксированы многочисленные попадания и повреждения. Под ударом оказались жилые дома, энергетические объекты, инфраструктура одного из вокзалов и метро, торговые центры, предприятия и монастырь.

Всего этой ночью российские войска атаковали 12 областей Украины. На местах работают экстренные службы.

Зеленский призвал усилить давление на Россию

Президент подчеркнул, что российский обстрел произошел фактически сразу после очередного раунда переговоров. По его мнению, это свидетельствует об отсутствии реальных изменений в позиции Москвы.

«Но если российская баллистика — это ответ на переговоры, необходимо оказать реальное давление на Россию, чтобы были предприняты другие шаги — шаги по прекращению убийств», — заявил Зеленский.

Среди необходимых мер глава государства назвал усиление противовоздушной обороны, быструю поставку ракет, способность уничтожать пусковые установки баллистических ракет и введение санкций за ведение войны.

Зеленский поблагодарил партнеров, которые осознают угрозу и поддерживают Украину, подчеркнув необходимость защищать жизни людей и заставить Россию прекратить убийства.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/img-5776.mp4

Напомним, что российские дроны атаковали телерадиокомпанию и энергообъект в Полтавской области.

Напомним, в Киеве ограничили движение по Южному мосту после российского обстрела.

Ранее в Киеве ограничили движение поездов «зеленой» линии метро из-за повреждения Южного моста.

Напомним, что Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами.

Читай нас в