视频：泽连斯基称，俄罗斯对乌克兰的袭击造成2人死亡、34人受伤

10月22日凌晨，俄罗斯对基辅发动了三轮弹道导弹袭击，共发射了21枚导弹。 据总统沃洛迪米尔·泽连斯基称，首都及其他乌克兰地区已确认有2人遇难、34人受伤，其中包括5名儿童。

国家元首在发表的讲话中通报了这一情况。

泽连斯基表示，由于俄罗斯的袭击，基辅多处遭到命中并受损。受袭目标包括居民楼、能源设施、某火车站及地铁站的基础设施、购物中心、企业以及一座修道院。

总计今夜，俄军袭击了乌克兰的12个地区。应急服务部门正在现场开展工作。

泽连斯基呼吁加强对俄罗斯的施压

总统强调，俄罗斯的炮击实际上是在新一轮谈判结束后立即发生的。他认为，这表明莫斯科的立场并未发生实质性变化。

“但如果俄罗斯用弹道导弹作为对谈判的回应，就需要对俄罗斯施加实质性压力，以促使对方采取其他措施——即停止杀戮的措施，”泽连斯基表示。

在必要的措施中，国家元首列举了加强防空、快速供应导弹、具备摧毁弹道导弹发射装置的能力，以及因发动战争而实施制裁。

泽连斯基感谢那些认识到威胁并支持乌克兰的合作伙伴，同时强调必须保护人民生命，并迫使俄罗斯停止杀戮。

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需要提醒的是，俄罗斯无人机袭击了波尔塔瓦州的广播电视公司和能源设施。

另据报道，基辅在遭到俄罗斯炮击后，已限制了南桥的通行。

此前，由于南桥受损，基辅已限制地铁“绿线”列车的运行。

需要指出的是，俄罗斯曾动用弹道导弹对基辅发动了大规模袭击。

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