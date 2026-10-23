佩斯科夫表示，关于结束乌克兰战争的谈判可能于11月重启

关于解决乌克兰战争的谈判计划于11月上半月在阿布扎比以三方形式举行，乌克兰、美国和俄罗斯将参与其中。

据佩斯科夫称，欧盟特使能否出席将取决于布鲁塞尔方面的立场。

“如果不讨论俄罗斯和乌克兰双方的安全问题，就不可能全面解决这场战争，”这位克里姆林宫发言人表示。

佩斯科夫未透露有关此次计划会议的其他细节。

10月20日，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在奥斯陆会见了美国总统特别代表史蒂夫·维特科夫。挪威首相约纳斯·哈尔·斯特雷和芬兰总统亚历山大·斯图布也参加了会谈。

次日，维特科夫前往圣彼得堡，与俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京会晤。克里姆林宫特别代表基里尔·德米特里耶夫也参加了会谈。

这位美国特使表示，他向普京递交了关于结束战争方案的文件。会晤后，俄罗斯总统助理尤里·乌沙科夫声称，双方似乎正接近结束战争。

据Axios援引消息人士报道，在奥斯陆和圣彼得堡的接触后，乌克兰和俄罗斯同意恢复由美国参与的三方谈判。

与此同时，据RBC-乌克兰的消息来源称，基辅方面认为，基于最近的接触结果，就能源停火达成协议的可能性不大。

不过，乌克兰方面认为，恢复代表团层面的谈判并商定缓和局势的措施，可能是谈判的可能结果。

该媒体的受访者指出，在定于11月3日举行的美国国会选举之前，政治层面的主要成果可能正是恢复谈判进程。与此同时，在人道主义领域，预计将更早取得积极成果。

乌克兰希望在下次会议上，不仅有乌克兰、美国和俄罗斯的代表参加，还能有欧洲伙伴的加入。不过，谈判的形式和参与者的构成仍需进一步明确。

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫表示了这一点。

此前，美国副总统杰·迪·文斯表示，乌克兰和俄罗斯已同意坐到谈判桌前，但双方在可能达成的和平协议条款上仍存在重大分歧。

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫表示，阿布扎比正被视为美国、俄罗斯和乌克兰之间举行三方谈判的潜在地点。

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