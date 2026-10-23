Переговоры о прекращении войны в Украине могут возобновиться в ноябре, — Песков

Переговоры по урегулированию войны в Украине планируется провести в первой половине ноября в Абу-Даби в трехстороннем формате с участием Украины, США и России.

По словам Пескова, возможность участия специального посланника Европейского Союза будет зависеть от позиции Брюсселя.

«Комплексное урегулирование войны невозможно без обсуждения вопросов безопасности как России, так и Украины», — заявил представитель Кремля.

Других подробностей о запланированной встрече Песков не сообщил.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился в Осло со специальным представителем президента США Стивом Виткоффом. В переговорах также принимали участие премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб.

На следующий день Виткофф отправился в Санкт-Петербург на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. К переговорам также присоединился спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев.

Американский посланник сообщил, что привез Путину документы с предложениями о путях завершения войны. После встречи помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что стороны якобы приближаются к завершению войны.

По информации Axios со ссылкой на источники, после контактов в Осло и Санкт-Петербурге Украина и Россия согласились возобновить трехсторонние переговоры с участием США.

В то же время, по данным источника РБК-Украина, в Киеве считают маловероятным достижение договоренности об энергетическом перемирии по итогам последних контактов.

Вместо этого украинская сторона рассматривает в качестве возможного результата возобновление переговоров на уровне делегаций и согласование мер по деэскалации.

Собеседник издания отметил, что до выборов в Конгресс США, запланированных на 3 ноября, главным результатом в политическом направлении может стать именно возобновление переговорного процесса. В то же время в гуманитарной сфере положительных результатов ожидают раньше.

Украина заинтересована в том, чтобы к следующей встрече присоединились не только представители Украины, США и России, но и европейские партнеры. Однако формат переговоров и состав участников еще требуют уточнения.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Украина и Россия согласились сесть за стол переговоров, однако у сторон до сих пор остаются значительные разногласия относительно условий возможного мирного соглашения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в качестве потенциальной площадки для проведения трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной рассматривается Абу-Даби.

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