Negocjacje w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie mają się odbyć w pierwszej połowie listopada w Abu Zabi w formacie trójstronnym z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji.

Według Pieskowa możliwość udziału specjalnego wysłannika Unii Europejskiej będzie zależała od stanowiska Brukseli.

„Kompleksowe zakończenie wojny nie jest możliwe bez omówienia kwestii bezpieczeństwa zarówno Rosji, jak i Ukrainy” – oświadczył przedstawiciel Kremla.

Peskow nie podał żadnych innych szczegółów dotyczących planowanego spotkania.

20 października prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w Oslo ze specjalnym przedstawicielem prezydenta USA Stevem Witkoffem. W rozmowach uczestniczyli również premier Norwegii Jonas Gar Støre oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Następnego dnia Witkoff udał się do Sankt Petersburga na spotkanie z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Do rozmów dołączył również specjalny przedstawiciel Kremla Kirill Dmitriew.

Amerykański wysłannik poinformował, że przywiózł Putinowi dokumenty zawierające propozycje dotyczące sposobów zakończenia wojny. Po spotkaniu doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow oświadczył, że strony rzekomo zbliżają się do zakończenia wojny.

Według informacji serwisu Axios, powołującego się na źródła, po rozmowach w Oslo i Sankt Petersburgu Ukraina i Rosja zgodziły się wznowić trójstronne negocjacje z udziałem Stanów Zjednoczonych.

Jednocześnie, według źródła RBC-Ukraina, w Kijowie uważa się za mało prawdopodobne osiągnięcie porozumienia w sprawie rozejmu energetycznego w wyniku ostatnich kontaktów.

Zamiast tego strona ukraińska rozważa jako możliwy wynik wznowienie rozmów na szczeblu delegacji oraz uzgodnienie działań mających na celu deeskalację.

Rozmówca serwisu zaznaczył, że przed wyborami do Kongresu USA, zaplanowanymi na 3 listopada, głównym osiągnięciem w wymiarze politycznym może stać się właśnie wznowienie procesu negocjacyjnego. Jednocześnie w sferze humanitarnej pozytywnych rezultatów oczekuje się wcześniej.

Ukraina jest zainteresowana tym, aby w kolejnym spotkaniu wzięli udział nie tylko przedstawiciele Ukrainy, USA i Rosji, ale także partnerzy europejscy. Jednak format rozmów i skład uczestników wymagają jeszcze doprecyzowania.

Oświadczył to rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Wcześniej wiceprezydent USA Jay D. Vance oświadczył, że Ukraina i Rosja zgodziły się zasiąść do stołu negocjacyjnego, jednak strony nadal mają znaczne rozbieżności co do warunków ewentualnego porozumienia pokojowego.

Rzecznik prasowy prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrij Pieskow oświadczył, że jako potencjalne miejsce trójstronnych rozmów między Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Ukrainą rozważa się Abu Zabi.

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