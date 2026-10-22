Film: Zełenski szczerze opowiedział o kosztach wojny i błędach Rosji

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu dla podcastu „The Diary Of A CEO”, w którym opowiedział o psychologicznym ciężarze sprawowania władzy w czasie wojny na pełną skalę, o swojej odmowie opuszczenia Kijowa w pierwszych dniach inwazji oraz o trudnościach związanych z negocjacjami międzynarodowymi.

Odcinek poświęcony jest osobistym doświadczeniom Zełenskiego na stanowisku prezydenta w warunkach wojny, która rozpoczęła się od pełnej inwazji Rosji w 2022 roku.

Dlaczego Rosja popełniła błąd w kalkulacji

Jednym z tematów rozmowy była, według oceny Zełenskiego, strategiczna pomyłka Rosji. Chodzi o niezdolność rosyjskich władz do uświadomienia sobie, że Ukraińcy są odrębnym narodem, gotowym walczyć o własną wolność i niepodległość.

Prezydent opowiedział również o tym, jak to, co zobaczył w odzyskanych miastach, wpłynęło na jego osobiste postrzeganie wojny. Skutki rosyjskiej agresji, jak opisano w programie, przekształciły polityczną konfrontację w osobistą tragedię, po której przebaczenie stało się niemożliwe.

Dlaczego Zełenski pozostał w Kijowie

W podcaście szczególną uwagę poświęcono decyzji prezydenta, by nie ewakuować się ze stolicy na początku pełnej inwazji. Zgodnie z opisem odcinka Zełenski uważał swoją obecność w Kijowie za niezbędną, aby wesprzeć Ukraińców i nie dopuścić do kapitulacji pod wpływem strachu.

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Prezydent opowiedział również o ciągłym obciążeniu psychicznym, nocnych raportach wojskowych oraz konieczności podejmowania decyzji w warunkach długotrwałej wojny.

Negocjacje i warunki pokoju

Kolejnym tematem rozmowy była dyplomacja międzynarodowa i warunki zakończenia wojny. W podcaście poruszono kwestię odpowiedzialności Rosji za jej działania oraz konieczności odróżnienia prawdziwego dyplomatycznego porozumienia od prób zrzucenia odpowiedzialności za skutki agresji na inne czynniki, w szczególności światowe rynki energetyczne.

Wywiad opublikowano na stronie The Diary Of A CEO.

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Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Jared Kushner ogłosił osiągnięcie pozytywnego postępu w negocjacjach dotyczących zakończenia wojny i stworzenia podstaw dla trwałego pokoju. Odpowiednie oświadczenie wygłosił po spotkaniu z rosyjskim dyktatorem Putinem.

Ukraina i Rosja zgodziły się na propozycję USA dotyczącą wznowienia trójstronnych rozmów na poziomie technicznym. Inicjatywę tę poparto po spotkaniach amerykańskich przedstawicieli w Oslo i Sankt Petersburgu.

Dodajmy, że administracja Trumpa planuje zmienić format rozmów dotyczących Ukrainy.

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