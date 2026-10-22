乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基接受了播客节目《The Diary Of A CEO》的专访，在采访中他谈到了在全面战争期间领导国家所承受的心理压力、在入侵初期拒绝离开基辅的决定，以及国际谈判中的种种困难。

本期节目聚焦于泽连斯基在2022年俄罗斯全面入侵引发的战争背景下担任总统的亲身经历。

俄罗斯为何失算

据泽连斯基分析，俄罗斯的战略失误是此次对话的主题之一。他指出，俄罗斯领导层未能认识到乌克兰人是一个独立的民族，他们准备为自己的自由和独立而战。

总统还谈到了在已收复的城市所见所闻对他个人对战争认知的影响。据节目描述，俄罗斯侵略的后果将政治对抗转化为一场个人悲剧，此后，宽恕便不再可能。

泽连斯基为何留在基辅

播客特别关注了总统在全面入侵初期决定不撤离首都这一决定。根据该期节目的描述，泽连斯基认为自己留在基辅是必要的，以此来支持乌克兰人民，并防止因恐惧而投降。

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总统还谈到了持续的心理压力、深夜的军事简报，以及在长期战争中必须做出决策的必要性。

谈判与和平条件

谈话的另一个主题是国际外交与结束战争的条件。播客中探讨了俄罗斯对其行为应承担的责任，以及有必要区分真正的外交解决与试图将侵略后果的责任推卸给其他因素（特别是全球能源市场）的企图。

该访谈发布于《The Diary Of A CEO》平台。

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美国总统特别代表贾里德·库什纳表示，在关于结束战争和为持久和平奠定基础的谈判中取得了积极进展。他在与俄罗斯独裁者普京会晤后发表了上述声明。

乌克兰和俄罗斯同意了美国关于恢复技术层面三方谈判的提议。在美国代表团在奥斯陆和圣彼得堡举行会晤后，双方支持了这一倡议。

此外，特朗普政府计划改变关于乌克兰问题的谈判形式。

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