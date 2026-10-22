Видео: Зеленский откровенно рассказал о цене войны и ошибках России

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью подкасту «The Diary Of A CEO», в котором рассказал о психологической нагрузке, связанной с руководством страной в условиях полномасштабной войны, об отказе покинуть Киев в первые дни вторжения и о сложностях международных переговоров.

Выпуск посвящён личному опыту Зеленского на посту президента в условиях войны, начавшейся с полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Почему Россия просчиталась

Одной из тем разговора стала, по оценке Зеленского, стратегическая ошибка России. Речь идет о неспособности российского руководства осознать, что украинцы — это отдельный народ, готовый бороться за свою свободу и независимость.

Президент также рассказал о том, как увиденное в деоккупированных городах повлияло на его личное восприятие войны. Последствия российской агрессии, как описывается в выпуске, превратили политическое противостояние в личную трагедию, после которой прощение стало невозможным.

Почему Зеленский остался в Киеве

Особое внимание в подкасте уделили решению президента не эвакуироваться из столицы в начале полномасштабного вторжения. Согласно описанию выпуска, Зеленский считал свое присутствие в Киеве необходимым, чтобы поддержать украинцев и не допустить капитуляции из-за страха.

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Президент также рассказал о постоянной психологической нагрузке, ночных военных докладах и необходимости принимать решения в условиях затянувшейся войны.

Переговоры и условия мира

Еще одна тема разговора — международная дипломатия и условия завершения войны. В подкасте затронули вопрос ответственности России за ее действия и необходимости отличать настоящее дипломатическое урегулирование от попыток переложить ответственность за последствия агрессии на другие факторы, в частности мировые энергетические рынки.

Интервью опубликовано на платформе The Diary Of A CEO.

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Россия поддержала трехстороннюю встречу на уровне переговорных команд — Зеленский

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил о достижении положительного сдвига в ходе переговоров о прекращении войны и формировании основы для прочного мира. Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи с российским диктатором Путиным.

Украина и Россия согласились на предложение США возобновить трехсторонние переговоры на техническом уровне. Инициативу поддержали после встреч американских представителей в Осло и Санкт-Петербурге.

Добавим, что администрация Трампа планирует изменить формат переговоров по Украине.

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