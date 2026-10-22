Rosyjskie siły okupacyjne posuwają się naprzód w obwodzie donieckim w pobliżu dwóch miejscowości — Raj-Oleksandrivka i Vilne.

Według analityków wróg posunął się naprzód w Raj-Oleksandrówce w rejonie Kramatorska oraz w pobliżu Wilnego w rejonie Pokrowskim obwodu donieckiego.

„Wróg posunął się naprzód w Raj-Oleksandrówce (rejon Kramatorska, obwód doniecki) oraz w pobliżu Wilnego (rejon Pokrowska, obwód doniecki)” – czytamy w komunikacie DeepState.

Informację tę przekazali analitycy projektu DeepState.

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatniej doby ukraińscy obrońcy zlikwidowali kolejnych 1 280 rosyjskich okupantów. Nowe dane dotyczące strat przeciwnika opublikowano na dzień 22 października 2026 roku.

Przypomnijmy, że drony zaatakowały rosyjskie regiony, a wybuchy rozległy się w kilku obwodach.

Tymczasem na froncie doszło do 165 starć bojowych w ciągu doby.

Siły obronne Ukrainy zadały ciosy obiektom wojskowym armii rosyjskiej.

W wyniku wcześniejszych uderzeń na terytorium Rosji potwierdzono uszkodzenia szeregu obiektów kompleksu paliwowo-energetycznego wroga.

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