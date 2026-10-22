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Российские войска продвинулись вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области, — DeepState

UA NEWS 22 Октября 2026 09:24
Российские войска продвинулись вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области, — DeepState

Российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области вблизи двух населенных пунктов — Рай-Александровки и Вольного. 

По данным аналитиков, враг продвинулся в Рай-Александровке Краматорского района и вблизи Вольного Покровского района Донецкой области.

«Враг продвинулся в Рай-Александровке (Краматорский район, Донецкая область) и вблизи Вольного (Покровский район, Донецкая область)», — говорится в сообщении DeepState.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили ещё 1 280 российских оккупантов. Новые данные о потерях противника обнародованы по состоянию на 22 октября 2026 года.

Напомним, дроны атаковали российские регионы, взрывы прогремели в нескольких областях.

Между тем на фронте за сутки произошло 165 боевых столкновений.

Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам российской армии.

В результате предыдущих ударов на территории России подтверждены повреждения ряда объектов топливно-энергетического комплекса противника.

 

 

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