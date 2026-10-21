Президент США Дональд Трамп стремится добиться заключения мирного соглашения между Украиной и Россией в декабре в ходе саммита «Группы двадцати» в Майами.

Мероприятие должно пройти на территории гольф-клуба, принадлежащего американскому президенту, сообщает The Atlantic со ссылкой на источники.

По словам советников Трампа, он видит себя посредником между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным во время подписания мирного соглашения. Ради этого американский президент может прибегнуть к давлению на Украину.

Как отмечает издание, если такое соглашение будет заключено, церемония подписания состоится на одном из объектов недвижимости, принадлежащих самому Трампу.

Источник: The Atlantic

Встреча спецпредставителя президента США Стива Виткоффа с Владимиром Путиным завершилась после трёх часов переговоров.

Российский диктатор Владимир Путин заявил специальному представителю президента США Дональда Трампа Стиву Виткоффу, что Москва готова помочь Вашингтону в урегулировании ситуации вокруг Ирана. Также глава Кремля выразил заинтересованность в возобновлении экономического сотрудничества с Соединёнными Штатами.

Читай нас в