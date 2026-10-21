Россия производит около 110 баллистических ракет ежемесячно — ГУР

По состоянию на октябрь Россия производит около 110 баллистических ракет и до 4000 реактивных ударных дронов в месяц.

Общие мощности российского оборонно-промышленного комплекса позволяют выпускать более 200 ракет ежемесячно.

По данным разведки, Россия располагает около 115 баллистических ракет «Искандер-М» и может производить до 65 таких ракет ежемесячно. Запасы крылатых ракет «Калибр» составляют около 450 единиц, противокорабельных «Ониксов» — более 600, а «Цирконов» — более 120.

Также у россиян имеется около 6200 дронов «Герань» различных типов. Ежемесячно они производят примерно 4000 реактивных и 2000 обычных беспилотников «Герань-2». Производство ракет «Кинжал», по данным ГУР, временно приостановлено.

В разведке отмечают, что российский ОПК вышел на плановые показатели выпуска около 10 000 беспилотников в месяц, включая ударные дроны, ложные цели и разведывательные модификации.

Источник: nv

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Пожар произошел около двух часов ночи.

Читай нас в