Według stanu na październik Rosja produkuje około 110 rakiet balistycznych i do 4000 dronów uderzeniowych z napędem odrzutowym miesięcznie.

Łączne moce produkcyjne rosyjskiego kompleksu zbrojeniowego pozwalają na produkcję ponad 200 rakiet miesięcznie.

Według danych wywiadu Rosja dysponuje około 115 rakietami balistycznymi „Iskander-M” i jest w stanie produkować do 65 takich rakiet miesięcznie. Zapasy pocisków skrzydłowych „Kalibr” wynoszą około 450 sztuk, pocisków przeciwokrętowych „Onyx” – ponad 600, a „Cyrkonów” – ponad 120.

Rosjanie dysponują również około 6200 dronów „Geran” różnych typów. Co miesiąc produkują około 4000 dronów odrzutowych i 2000 konwencjonalnych dronów „Geran-2”. Produkcja rakiet „Kindżal”, według danych Głównego Wywiadu Wojskowego (GUR), została tymczasowo wstrzymana.

W raporcie wywiadowczym zaznaczono, że rosyjski przemysł obronny osiągnął planowane wskaźniki produkcji wynoszące około 10 000 dronów miesięcznie, w tym drony uderzeniowe, cele pozorowane oraz wersje rozpoznawcze.

Źródło: nv

W rejonie chmielnickim w wyniku upadku szczątków rosyjskiego drona zapaliła się stacja benzynowa. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia.

W nocy z 13 na 14 października w Łucku w wyniku uderzenia wrogiego drona wybuchł pożar na terenie bazy paliwowej. Pożar wybuchł około drugiej w nocy.

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