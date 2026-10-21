Росія виробляє близько 110 балістичних ракет щомісяця — ГУР

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Росія станом на жовтень виробляє близько 110 балістичних ракет і до 4000 реактивних ударних дронів на місяць.

Загальні потужності російського оборонно-промислового комплексу дають змогу випускати понад 200 ракет щомісяця.

За даними розвідки, Росія має близько 115 балістичних ракет «Іскандер-М» і може виготовляти до 65 таких ракет щомісяця. Запаси крилатих ракет «Калібр» становлять близько 450 одиниць, протикорабельних «Оніксів» — понад 600, а «Цирконів» — понад 120.

Також росіяни мають близько 6200 дронів «Герань» різних типів. Щомісяця вони виробляють приблизно 4000 реактивних і 2000 звичайних безпілотників «Герань-2». Виробництво ракет «Кинджал», за даними ГУР, тимчасово призупинене.

У розвідці зазначають, що російський ОПК вийшов на планові показники випуску близько 10 000 безпілотників на місяць, включно з ударними дронами, хибними цілями та розвідувальними модифікаціями.

Джерело: nv

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

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