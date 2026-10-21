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Трамп хоче укласти мирну угоду щодо України в грудні на саміті G20 — The Atlantic

UA NEWS 21 Жовтня 2026 16:59
Трамп хоче укласти мирну угоду щодо України в грудні на саміті G20 — The Atlantic
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Президент США Дональд Трамп прагне домогтися укладення мирної угоди між Україною та Росією в грудні під час саміту G20 у Маямі. 

Захід має відбутися на території гольф-клубу, що належить американському президенту, повідомляє The Atlantic із посиланням на джерела.

За словами радників Трампа, він уявляє себе посередником між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним під час підписання мирної угоди. Заради цього американський президент може вдатися до тиску на Україну.

Як зазначає видання, якщо така угода буде укладена, церемонія підписання відбудеться на одному з об’єктів нерухомості, що належать самому Трампу.

Джерело: The Atlantic

Зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним завершилася після трьох годин переговорів.
 
Російський диктатор Володимир Путін заявив спецпредставнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу, що Москва готова допомогти Вашингтону у врегулюванні ситуації навколо Ірану. Також очільник Кремля висловив зацікавленість у відновленні економічної співпраці зі Сполученими Штатами.
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