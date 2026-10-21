Prezydent USA Donald Trump dąży do zawarcia porozumienia pokojowego między Ukrainą a Rosją w grudniu podczas szczytu G20 w Miami.

Wydarzenie ma się odbyć na terenie klubu golfowego należącego do amerykańskiego prezydenta, jak podaje magazyn „The Atlantic”, powołując się na źródła.

Według doradców Trumpa, prezydent widzi siebie w roli pośrednika między Wołodymyrem Zełenskim a Władimirem Putinem podczas podpisywania porozumienia pokojowego. W tym celu prezydent USA może wywrzeć presję na Ukrainę.

Jak zauważa magazyn, jeśli takie porozumienie zostanie zawarte, ceremonia podpisania odbędzie się w jednej z nieruchomości należących do samego Trumpa.

Źródło: The Atlantic

Spotkanie specjalnego przedstawiciela prezydenta USA Steve’a Witkofa z Władimirem Putinem zakończyło się po trzech godzinach rozmów.

Rosyjski dyktator Władimir Putin oświadczył specjalnemu przedstawicielowi prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve’owi Witkofowi, że Moskwa jest gotowa pomóc Waszyngtonowi w rozwiązaniu sytuacji wokół Iranu. Ponadto przywódca Kremla wyraził zainteresowanie wznowieniem współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi.

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