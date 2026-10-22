Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że zakończenie wojny Rosji — państwa-agresora — przeciwko Ukrainie jest jego zdaniem obecnie bliższe niż kiedykolwiek wcześniej. Poinformował, że kilka dni temu rozmawiał z Władimirem Putinem o możliwości zakończenia wojny. Pisze o tym RMF24.

Spotkania specjalnego wysłannika USA

Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff w ciągu ostatnich dwóch dni odbył spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz Władimirem Putinem, prezydentem Rosji, państwa-agresora.

Witkoff nazwał negocjacje konstruktywnymi, a także poinformował o zamiarze kontynuowania ich na niższym szczeblu. Jednocześnie przyznał, że aby osiągnąć rezultat, wciąż należy wykonać znaczną ilość pracy.

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Wypowiedzi Trumpa

Trump oświadczył, że USA prowadzą rozmowy z Rosją w celu zakończenia wojny w Ukrainie. Wyraził także zadowolenie, że, jak stwierdził, Rosja nie dołączyła do konfliktu z Iranem.

Jak zaznacza RMF24, Trump już wcześniej wielokrotnie twierdził, że zakończenie wojny w Ukrainie jest bliskie.

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