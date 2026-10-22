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Film: Rosja zniszczyła hipermarket „Epicenter” w Kijowie

UA NEWS 22 października 2026 08:02
Film: Rosja zniszczyła hipermarket „Epicenter” w Kijowie

W nocy z 21 na 22 października w wyniku rosyjskiego ataku na stolicę zniszczono hipermarket „Epicentrum” przy ulicy Počajnej w dzielnicy Obolon w Kijowie. Według doniesień lokalnych mediów zapaliło się również kolejne centrum handlowe.

 

Rosyjskie wojska zaatakowały stolicę rakietami balistycznymi, po czym w dzielnicy Obolon wybuchły pożary w dwóch centrach handlowych.

W szczególności poważne zniszczenia odnotowano w hipermarkecie „Epicentrum”, położonym przy ulicy Počajnej. Jak donoszą media, obiekt handlowy został zniszczony.

Wiadomo również o pożarze w innym centrum handlowym na Obolonie. Informacje na temat skali zniszczeń są obecnie weryfikowane.

Przypomnijmy, że w Kijowie ograniczono ruch na Moście Południowym po rosyjskim ostrale.

Wcześniej w Kijowie ograniczono ruch pociągów zielonej linii metra z powodu uszkodzeń Mostu Południowego.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych.

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