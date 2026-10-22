Видео: Россия уничтожила гипермаркет «Эпицентр» в Киеве

В ночь на 22 октября в результате российской атаки на столицу был уничтожен гипермаркет «Эпицентр» на Почайной в Оболонском районе Киева. По сообщениям местных СМИ, также загорелся еще один торговый центр.

Российские войска атаковали столицу баллистическими ракетами, после чего в Оболонском районе возникли пожары в двух торговых центрах.

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В частности, серьезных разрушений подвергся гипермаркет «Эпицентр», расположенный на Почайной. Как сообщают СМИ, торговый объект был уничтожен.

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Также известно о пожаре в другом торговом центре на Оболони. Информация о масштабах повреждений в настоящее время уточняется.

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Напомним, в Киеве ограничили движение по Южному мосту после российского обстрела.

Ранее в Киеве ограничили движение поездов «зеленой» линии метро из-за повреждений Южного моста.

Напомним, Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами.

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