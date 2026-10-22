Россия нанесла удар по Харькову и области, в результате чего погибла женщина; среди раненых — двое детей
В ночь на 22 октября российские войска атаковали Харьков и село Лимановка Харьковской области. В результате ударов погибла женщина, ещё четверо человек получили ранения, среди них — дети в возрасте 10 и 13 лет.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
В Харькове ночью российские беспилотники также повредили жилые дома, магазин и автомобили, а в одном из районов города загорелись грузовики. Попадания зафиксированы в Слободском и Основянском районах
В Слободском районе загорелось хозяйственное здание, также повреждены частные дома.
В Основянском районе в результате атаки были повреждены магазин, четыре автомобиля и окна многоэтажного жилого дома.
По предварительной информации, в этих районах обошлось без пострадавших.
Еще один удар российского беспилотника зафиксировали в Холодногорском районе Харькова. Попадание произошло на территории стоянки грузовых автомобилей.
В результате атаки загорелись четыре грузовика, прицеп и легковой автомобиль.
Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте и ликвидируют последствия российского удара.
В селе Лимановка Лозовского района в результате российского обстрела погибла 42-летняя женщина.
Еще четверо человек пострадали. Среди них — мальчики в возрасте 13 и 10 лет.
По словам Синегубова, медики оказали пострадавшим необходимую помощь.
В результате российской баллистической атаки на Киев погиб один человек, ещё 22 пострадали, среди них четверо детей.
Напомним, в Киеве ограничили движение по Южному мосту после российского обстрела.
Ранее в Киеве ограничили движение поездов «зеленой» линии метро из-за повреждения Южного моста.
Напомним, Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами.