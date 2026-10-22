俄罗斯对哈尔科夫市及周边地区发动袭击，造成一名妇女死亡，另有两名儿童受伤

10月22日凌晨，俄军袭击了哈尔科夫市及哈尔科夫州利马尼夫卡村。袭击造成一名妇女死亡，另有四人受伤，其中包括两名10岁和13岁的儿童。

哈尔科夫州行政管理局局长奥列格·西涅古博夫通报了这一情况。

当晚，俄罗斯无人机在哈尔科夫还损毁了居民楼、一家商店和多辆汽车，市内某区还发生了卡车起火事件。斯洛比德区和奥斯诺维扬斯克区均记录到了袭击事件。

在斯洛比德区，一处附属建筑起火，多栋私人住宅也遭到损毁。

在奥斯诺维扬斯基区，袭击导致一家商店、四辆汽车以及一栋多层住宅楼的窗户受损。

据初步消息，这些地区未造成人员伤亡。

在哈尔科夫的霍洛德诺吉尔斯基区，又记录到一次俄罗斯无人机袭击。袭击发生在卡车停车场内。

袭击导致四辆卡车、一辆挂车和一辆轿车起火。

无人受伤。应急救援人员正在现场处理，并清理俄罗斯袭击造成的后果。

在洛兹夫斯基区利马尼夫卡村，一名42岁的妇女因俄罗斯炮击身亡。

另有四人受伤，其中包括两名13岁和10岁的男孩。

据西涅古博夫称，医护人员已为伤者提供了必要的救治。

由于俄罗斯对基辅发动的弹道导弹袭击，造成1人死亡，另有22人受伤，其中包括4名儿童。

需要提醒的是，基辅在俄罗斯炮击后已限制了南桥的通行。

此前，由于南桥受损，基辅已限制地铁“绿线”列车的运行。

需要指出的是，俄罗斯曾对基辅发动了大规模弹道导弹袭击。

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