W wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów zginęła jedna osoba, a 22 osoby odniosły obrażenia

W wyniku rosyjskiego ataku balistycznego na Kijów zginęła jedna osoba, a 22 osoby odniosły obrażenia, w tym czworo dzieci. Pożary i zniszczenia odnotowano w sześciu dzielnicach stolicy.

Informację tę podała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych na Facebooku.

„Od wieczora 21 października rosyjskie wojska przeprowadziły ataki balistyczne na sześć dzielnic stolicy. Doszło do pożarów i zniszczeń” – czytamy w komunikacie.

W dzielnicy Dniprowskiej zginęła jedna osoba, a dziecko trafiło do szpitala. Uszkodzono domy i samochody, płonęły budynki mieszkalne i niemieszkalne. Pięć kolejnych osób odniosło obrażenia.

W dzielnicy Darnytska uszkodzona została infrastruktura transportowa. Nie ma ofiar.

W dzielnicy Swiatoszyńskiej płonął budynek niemieszkalny oraz kompleks restauracyjny. Pożar na powierzchni 1100 m² został ugaszony.

W dzielnicy Obolonskiej uszkodzono budynki niemieszkalne, wybuchły pożary. Dwie osoby odniosły obrażenia. Pożary zostały ugaszone.

W dzielnicy Pecherskiej uszkodzono budynki, karetki pogotowia oraz klasztor. Osiem osób odniosło obrażenia, w tym troje dzieci.

W dzielnicy Hołosiejów w wyniku trafienia w budynek niemieszkalny rannych zostało sześć osób.

Źródło: Państwowa Służba Ratownicza

Przypomnijmy, że w Kijowie ograniczono ruch na Moście Południowym po rosyjskim ostrale.

Wcześniej w Kijowie ograniczono ruch pociągów zielonej linii metra z powodu uszkodzeń Mostu Południowego.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych.

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