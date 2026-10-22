В результате российского ракетного удара по Киеву погиб один человек, 22 человека получили ранения
В результате российского ракетного удара по Киеву погиб один человек, ещё 22 получили ранения, в том числе четверо детей. Пожары и разрушения зафиксированы в шести районах столицы.
Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает в Facebook.
«С вечера 21 октября российские войска нанесли баллистические удары по шести районам столицы. Возникли пожары и разрушения», — говорится в сообщении.
В Днепровском районе погиб человек, ребёнок госпитализирован. Повреждены дома и автомобили, горели жилые и нежилые здания. Пострадали ещё пять человек.
В Дарницком районе повреждена транспортная инфраструктура. Пострадавших нет.
В Святошинском районе горели нежилое здание и ресторанный комплекс. Пожар площадью 1100 кв. м ликвидирован.
В Оболонском районе повреждены нежилые здания, возникли пожары. Пострадали два человека. Пожары ликвидированы.
В Печерском районе повреждены здания, автомобили скорой помощи и монастырь. Пострадали восемь человек, среди них трое детей.
В Голосеевском районе в результате попадания в нежилое здание пострадали шесть человек.
Источник: ГСЧС
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