В результате российского ракетного удара по Киеву погиб один человек, 22 человека получили ранения

В результате российского ракетного удара по Киеву погиб один человек, ещё 22 получили ранения, в том числе четверо детей. Пожары и разрушения зафиксированы в шести районах столицы.

Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает в Facebook.

«С вечера 21 октября российские войска нанесли баллистические удары по шести районам столицы. Возникли пожары и разрушения», — говорится в сообщении.

В Днепровском районе погиб человек, ребёнок госпитализирован. Повреждены дома и автомобили, горели жилые и нежилые здания. Пострадали ещё пять человек.

В Дарницком районе повреждена транспортная инфраструктура. Пострадавших нет.

В Святошинском районе горели нежилое здание и ресторанный комплекс. Пожар площадью 1100 кв. м ликвидирован.

В Оболонском районе повреждены нежилые здания, возникли пожары. Пострадали два человека. Пожары ликвидированы.

В Печерском районе повреждены здания, автомобили скорой помощи и монастырь. Пострадали восемь человек, среди них трое детей.

В Голосеевском районе в результате попадания в нежилое здание пострадали шесть человек.

Источник: ГСЧС

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