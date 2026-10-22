Видео: в Харькове российский дрон попал в электричку, загорелся вагон
В Харькове днём 22 октября в результате российского удара беспилотником по пассажирскому электропоезду возник пожар. Возгорание произошло в головном вагоне.
Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар, несмотря на угрозу повторных обстрелов. По предварительной информации, люди не пострадали.
Источник: ГСЧС Харьковской области.
Россия атаковала Печерский район Киева, повреждены жилые дома и станция скорой помощи.
Видео: Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами.
Напомним, Россия атаковала Умань, вспыхнули пожары в гипермаркете и жилом доме.
До этого Россия атаковала Черкасскую область дронами: в Умани повреждено многоэтажное здание.