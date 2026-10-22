Видео: в Харькове российский дрон попал в электричку, загорелся вагон

В Харькове днём 22 октября в результате российского удара беспилотником по пассажирскому электропоезду возник пожар. Возгорание произошло в головном вагоне.

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар, несмотря на угрозу повторных обстрелов. По предварительной информации, люди не пострадали.

Источник: ГСЧС Харьковской области.

Россия атаковала Печерский район Киева, повреждены жилые дома и станция скорой помощи.

Видео: Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами.

Напомним, Россия атаковала Умань, вспыхнули пожары в гипермаркете и жилом доме.

До этого Россия атаковала Черкасскую область дронами: в Умани повреждено многоэтажное здание.

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