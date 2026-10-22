Film: w Charkowie rosyjski dron uderzył w pociąg podmiejski, a wagon się zapalił

W Charkowie w ciągu dnia 22 października w wyniku rosyjskiego ataku dronem na pasażerski pociąg elektryczny wybuchł pożar. Pożar wybuchł w wagonie czołowym.

Ratownicy Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) ugaszili pożar pomimo zagrożenia ponownymi ostrzałami. Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał.

Źródło: Państwowa Służba Ratownicza obwodu charkowskiego.

Rosja zaatakowała dzielnicę Pechersk w Kijowie, uszkadzając budynki mieszkalne i stację pogotowia ratunkowego.

Wideo: Rosja przeprowadziła masowany atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych.

Przypomnijmy, że Rosja zaatakowała Uman, gdzie wybuchły pożary w hipermarkecie i budynku mieszkalnym.

Wcześniej Rosja zaatakowała obwód czerkieski za pomocą dronów: w Umaniu uszkodzono wieżowiec.

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