Film: w Charkowie rosyjski dron uderzył w pociąg podmiejski, a wagon się zapalił
W Charkowie w ciągu dnia 22 października w wyniku rosyjskiego ataku dronem na pasażerski pociąg elektryczny wybuchł pożar. Pożar wybuchł w wagonie czołowym.
Ratownicy Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) ugaszili pożar pomimo zagrożenia ponownymi ostrzałami. Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał.
Źródło: Państwowa Służba Ratownicza obwodu charkowskiego.
Rosja zaatakowała dzielnicę Pechersk w Kijowie, uszkadzając budynki mieszkalne i stację pogotowia ratunkowego.
Wideo: Rosja przeprowadziła masowany atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych.
Przypomnijmy, że Rosja zaatakowała Uman, gdzie wybuchły pożary w hipermarkecie i budynku mieszkalnym.
Wcześniej Rosja zaatakowała obwód czerkieski za pomocą dronów: w Umaniu uszkodzono wieżowiec.