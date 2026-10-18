На Чернігівщині російські дрони пошкодили будинки, є постраждала

Російські війська атакували Любецьку та Новгород-Сіверську громади на Чернігівщині. Унаслідок удару безпілотника по подвір’ю постраждала жінка, а в кількох населених пунктах пошкоджені житлові будинки й автомобіль. Напередодні ввечері російські дрони також атакували Новгород-Сіверський, де загорілася господарська споруда.

Російські війська продовжують атакувати населені пункти Чернігівської області безпілотниками. Під ударом опинилися Любецька та Новгород-Сіверська громади. В одній із них постраждала жінка, в іншій російський дрон пошкодив будинок і автомобіль.

За його словами, російський безпілотник типу «Герань» вдарив по подвір’ю в Любецькій громаді. Унаслідок атаки постраждала жінка. У будинку вибило вікна. «Через удар «Геранню» по подвір’ю в Любецькій громаді постраждала жінка. У будинку пошкоджені вікна», — повідомив Чаус. В іншому селі цієї громади російський безпілотник пошкодив дачний будинок. Інформації про постраждалих унаслідок цього удару очільник ОВА не надав.

Також росіяни атакували населений пункт у Новгород-Сіверській громаді. Там FPV-дрон влучив у житловий будинок. Унаслідок удару пошкоджені оселя та автомобіль. Атаки на Чернігівщині тривали й напередодні ввечері. За словами В’ячеслава Чауса, російські безпілотники типу «Герань» атакували Новгород-Сіверський. Унаслідок удару зруйнована господарська споруда, після чого виникла пожежа.

Пожежу вдалося загасити. Інформації про постраждалих унаслідок цієї атаки в повідомленні начальника Чернігівської ОВА немає. Отже, російські удари пошкодили житлову та господарську нерухомість у кількох населених пунктах області. В одній із громад є постраждала, а наслідки інших атак охоплюють пошкоджені будинки й автомобіль. Про наслідки атак повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус у Telegram.

Унаслідок російського обстрілу енергетичного об’єкта на Чернігівщині майже 19 тисяч абонентів залишилися без електропостачання. Атака спричинила перебої зі світлом у регіоні.

У п’ятницю вранці російські війська атакували Бахмач на Чернігівщині боєприпасами типу «Бандероль». Унаслідок удару зафіксували численні руйнування, четверо людей звернулися по медичну допомогу.

Читай нас у