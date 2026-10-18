В Черниговской области российские дроны повредили дома, есть пострадавшая

Российские войска атаковали Любецкую и Новгород-Северскую общины в Черниговской области. В результате удара беспилотника по двору пострадала женщина, а в нескольких населенных пунктах были повреждены жилые дома и автомобиль. Накануне вечером российские дроны также атаковали Новгород-Северский, где загорелось хозяйственное здание.

Российские войска продолжают атаковать населенные пункты Черниговской области беспилотниками. Под ударом оказались Любецкая и Новгород-Северская общины. В одной из них пострадала женщина, в другой российский дрон повредил дом и автомобиль.

По его словам, российский беспилотник типа «Герань» нанес удар по двору в Любецкой общине. В результате атаки пострадала женщина. В доме выбило окна. «В результате удара «Геранью» по двору в Любецкой общине пострадала женщина. В доме повреждены окна», — сообщил Чаус. В другом селе этой общины российский беспилотник повредил дачный дом. Информации о пострадавших в результате этого удара глава ОГА не предоставил.

Также россияне атаковали населенный пункт в Новгород-Северской общине. Там FPV-дрон попал в жилой дом. В результате удара повреждены дом и автомобиль. Атаки на Черниговщине продолжались и накануне вечером. По словам Вячеслава Чауса, российские беспилотники типа «Герань» атаковали Новгород-Северский. В результате удара было разрушено хозяйственное здание, после чего возник пожар.

Пожар удалось потушить. Информации о пострадавших в результате этой атаки в сообщении начальника Черниговской ОГА нет. Таким образом, российские удары повредили жилую и хозяйственную недвижимость в нескольких населенных пунктах области. В одной из общин есть пострадавшая, а последствия других атак включают поврежденные дома и автомобиль. О последствиях атак сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

В результате российского обстрела энергетического объекта в Черниговской области почти 19 тысяч абонентов остались без электроснабжения. Атака вызвала перебои с электричеством в регионе.

В пятницу утром российские войска атаковали Бахмач в Черниговской области боеприпасами типа «Бандероль». В результате удара зафиксированы многочисленные разрушения, четверо человек обратились за медицинской помощью.

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