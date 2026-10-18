В Харьковской области российские дроны атаковали гражданские автомобили

В воскресенье, 18 октября, российские войска совершили серию атак с использованием беспилотников по гражданскому транспорту на территории Харьковской области, в результате чего четыре человека получили травмы.

Первый инцидент произошел около 08:30 на автодороге между населенными пунктами Великий Бурлук и Новая Александровка, где вражеский дрон поразил микроавтобус Volkswagen T4. В результате обстрела 49-летний мужчина получил ранения, а у 55-летней пассажирки медики диагностировали острую стрессовую реакцию.

Впоследствии, ориентировочно в 09:30, в поселке Старый Салтов Чугуевского района вражеский FPV-дрон поразил гражданский автомобиль ВАЗ 2121. В результате удара ранения получили 58-летний мужчина и его 55-летняя жена, однако из-за легкого состояния пострадавшие отказались от госпитализации.

Источник: Харьковская областная прокуратура.

Утром российские войска нанесли массированный удар по Ровно и прилегающим населенным пунктам. Среди целей были объекты гражданской инфраструктуры, после атаки возникли пожары. По словам начальника Ровенской областной государственной администрации Александра Коваля, возгорания уже локализованы, а информации о раненых пока нет.

Российские войска более 10 раз атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников и артиллерии.

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