В Украине женщину подозревают в государственной измене из-за съемки военных объектов по заказу РФ

По данным следствия, в июле 2026 года женщина искала подработку через Telegram и попала в поле зрения российских спецслужб. После вербовки она, по версии правоохранителей, фотографировала военные и инфраструктурные объекты по заказу российского куратора. Ей сообщили о подозрении в государственной измене.

Так женщина познакомилась и начала общаться с представителем государства-агрессора, который, как впоследствии выяснилось, был сотрудником МВД РФ. Он предложил ей сотрудничество — собирать и передавать информацию о расположении определенных объектов критической инфраструктуры, а также о местах дислокации военных, техники и боеприпасов.

Подозреваемая получала четкие задания, что и где нужно фотографировать, а затем отправляла сделанные фото и информацию заказчику. Она успела передать данные о двух объектах в Одессе, которые интересовали российских кураторов — это информация об одной из воинских частей и некоторых объектах в порту.

Женщину задержали в сентябре 2026 года.

Под процессуальным руководством прокуроров Киевской городской прокуратуры 20-летней жительнице Одесской области сообщено о подозрении в государственной измене.

Источник: Киевская городская прокуратура

Напомним, в Днепре 17-летняя девушка передавала РФ координаты военных объектов.

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила попытку российских спецслужб организовать теракт в Одесской области. В Белгород-Днестровском районе задержали российского агента, который планировал взорвать административное здание государственного учреждения в Измаиле.

Ранее в Киевской области СБУ предотвратила заказное убийство известного общественного деятеля, которое, по данным следствия, организовала российская спецслужба. В ходе подготовки к преступлению задержали 19-летнего жителя Николаева.

В Кропивницком Служба безопасности Украины задержала местного жителя, которого подозревают в сотрудничестве с ФСБ и корректировке российских ракетно-дроновых атак по топливно-энергетической и логистической инфраструктуре. Во время задержания у мужчины изъяли два охотничьих ножа, которые он, по данным следствия, носил с собой для возможного сопротивления правоохранителям.

Ранее СБУ разоблачила и задержала российского агента в Харькове, который помогал врагу наносить удары по объектам Сил обороны. Задержанному инкриминировали корректировку российских атак на военные объекты города.

Напомним, в Киевской области из-за атаки РФ вспыхнули пожары на предприятиях.

Также Россия массированно атаковала Киев, убив и ранив мирных жителей.

Позже спасатели показали последствия ударов по Киеву.

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