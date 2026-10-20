Видео: В оккупированном Донецке раздались мощные взрывы

В ночь на 20 октября в оккупированном Донецке раздались мощные взрывы. По предварительным данным, под удар попал «Углетелеком» — один из ключевых операторов связи на временно оккупированной территории Донецкой области.

Подробности о последствиях удара пока не сообщаются.

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Напомним, дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию Никольская в России.

Операция «Вивальди» усугубляет проблемы для российской пропаганды и военных корреспондентов, — ISW.

Силы беспилотных систем поразили более 10 тысяч оккупантов за 19 дней октября.

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