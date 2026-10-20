Видео: В оккупированном Донецке раздались мощные взрывы
В ночь на 20 октября в оккупированном Донецке раздались мощные взрывы. По предварительным данным, под удар попал «Углетелеком» — один из ключевых операторов связи на временно оккупированной территории Донецкой области.
Подробности о последствиях удара пока не сообщаются.
Напомним, дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию Никольская в России.
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