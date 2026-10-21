Россия вновь нанесла удар по Умани, повреждено студенческое общежитие

Утром 21 октября российские войска продолжили атаку на Умань в Черкасской области после беспокойной ночи. Один из беспилотников упал на территории Уманского национального университета, в результате чего было повреждено студенческое общежитие.

Об этом сообщает начальник Черкасской областной государственной администрации Игорь Табурец.

По словам Табуреца, российская армия продолжила обстреливать город после беспокойной ночи. Для атак по гражданской инфраструктуре оккупанты применяли реактивные беспилотники типа «Герань».

Около 08:00 один из БПЛА упал на территории Уманского национального университета. По предварительным данным, повреждено остекление общежития и жилого дома.

Примерно через час российский дрон попал в частный дом. В результате удара пострадала женщина. Её доставили в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

На местах работают все необходимые службы. Для координации работ развернут оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций военного характера.

По словам главы ОГА, сейчас главная задача — как можно быстрее выполнить первоочередные работы. Областные власти также поддерживают постоянную связь с городскими властями для координации действий.

Напомним, Россия атаковала Умань, вспыхнули пожары в гипермаркете и жилом доме.

До этого Россия атаковала Черкасскую область дронами: в Умани повреждено многоэтажное здание.

В результате российской атаки на Киев погиб человек, дрон попал в 24-этажное здание.

Ранее российские дроны атаковали Киев, в двух районах возникли пожары.

Российский дрон попал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.

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