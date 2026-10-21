俄罗斯再次袭击乌曼，一处学生宿舍受损

10月21日清晨，在经历了一个动荡的夜晚后，俄军继续对切尔卡瑟州乌曼市发动攻击。其中一架无人机坠落在乌曼国立大学校园内，导致学生宿舍受损。

切尔卡斯克州行政管理局局长伊戈尔·塔布雷茨通报了这一情况。

据塔布雷茨称，在经历了一个动荡的夜晚后，俄军继续对该市进行炮击。占领军使用“格拉尼”型喷气式无人机对民用基础设施发动袭击。

约上午8时，其中一架无人机坠落在乌曼国立大学校园内。据初步消息，学生宿舍和一栋居民楼的玻璃窗遭到损毁。

大约一小时后，一架俄罗斯无人机击中了一栋私人住宅。一名妇女在袭击中受伤。她已被送往医院，正在接受必要的医疗救治。

所有必要部门均已赶赴现场开展工作。为协调各项工作，已成立军事性质的突发事件处置行动指挥部。

据地区行政长官称，当前的首要任务是尽快完成紧急抢险工作。地区政府还与市政府保持着密切联系，以协调行动。

此前，俄罗斯袭击了乌曼市，一家大型超市和一栋居民楼发生火灾。

此前，俄罗斯曾使用无人机袭击切尔卡瑟州：乌曼市的一栋高层建筑遭到损毁。

俄罗斯对基辅的袭击造成一人死亡，一架无人机击中了一栋24层楼房。

此前，俄罗斯无人机袭击了基辅，导致两个区发生火灾。

一架俄罗斯无人机击中了波尔塔瓦一所学校附近，造成人员伤亡。

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