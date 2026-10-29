克里姆林宫表示，计划于11月4日后在阿布扎比举行乌克兰、美国和俄罗斯三方会谈。具体会晤日期预计将在近期敲定，而据俄方称，会谈能否举行将取决于前线局势。

尤里·乌沙科夫表示，关于组织谈判进程的磋商仍在进行中。最终的会晤日期将在近期敲定，但会议能否举行可能受到战场整体局势的影响。

这位克里姆林宫代表指出，谈判计划于11月4日之后举行。但他并未透露具体的会晤日期。

尤里·乌沙科夫还表示，俄方目前尚未确定将前往阿联酋代表团的完整成员名单。

据他介绍，俄罗斯代表团的核心成员已确定，但最终的与会人员名单仍在协商中。

与此同时，普京的助手排除了欧洲领导人参与谈判的可能性，坚持由乌克兰、美国和俄罗斯三方参与的谈判形式。

因此，尽管莫斯科方面声称正在筹备阿布扎比会晤，但谈判的具体时间以及代表团的最终名单目前尚未确定。

俄罗斯总统助理尤里·乌沙科夫在接受宣传媒体采访时透露了这一消息。

欧洲国家将不会参与计划于下个月举行的美国、乌克兰与俄罗斯之间三方技术谈判。普京的助手尤里·乌沙科夫于10月28日发表了这一声明。

此前，俄罗斯独裁者普京的助手尤里·乌沙科夫曾表示，计划于11月上半月在阿布扎比举行由乌克兰、美国和俄罗斯三方参与的乌克兰战争解决谈判。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京关于同意恢复与乌克兰和平谈判的声明，尚不能保证谈判会真正举行。乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基认为，对任何接触的结果，必须在会谈结束后进行评估，而不是在会谈开始之前。

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