В Кремле заявили о подготовке трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби после 4 ноября. Точную дату встречи планируют согласовать в ближайшее время, а её проведение, по словам российской стороны, будет зависеть от ситуации на фронте.

По словам Юрия Ушакова, консультации по организации переговорного процесса продолжаются. Окончательную дату встречи должны согласовать в ближайшее время, однако на её проведение может повлиять общая обстановка на поле боя.

Представитель Кремля отметил, что переговоры планируется провести после 4 ноября. При этом конкретный день встречи он не назвал.

Юрий Ушаков также заявил, что российская сторона пока не определила полный состав делегации, которая должна отправиться в Объединенные Арабские Эмираты.

По его словам, основной состав российской делегации уже сформирован, но окончательный список участников еще согласовывается.

В то же время помощник Владимира Путина исключил возможность участия европейских лидеров в переговорах, настаивая на трехстороннем формате с участием Украины, США и России.

Таким образом, несмотря на заявления Москвы о подготовке встречи в Абу-Даби, точные сроки переговоров и окончательный состав делегаций пока не определены.

Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии пропагандистским СМИ.

Европейские страны не будут участвовать в трехсторонних технических переговорах между США, Украиной и РФ, запланированных на следующий месяц. Об этом 28 октября заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что переговоры по урегулированию войны в Украине планируется провести в первой половине ноября в Абу-Даби в трехстороннем формате с участием Украины, США и России.

Заявление российского диктатора Владимира Путина о согласии на возобновление мирных переговоров с Украиной еще не гарантирует их реального проведения. Оценивать результаты любых контактов необходимо по итогам встреч, а не до их начала, считает президент Владимир Зеленский.

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