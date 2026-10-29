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У Кремлі заявили про підготовку тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі після 4 листопада. Точну дату зустрічі планують узгодити найближчим часом, а її проведення, за словами російської сторони, залежатиме від ситуації на фронті.

За словами Юрія Ушакова, консультації щодо організації переговорного процесу тривають. Остаточну дату зустрічі мають погодити найближчим часом, однак на її проведення може вплинути загальна обстановка на полі бою.

Представник Кремля зазначив, що переговори планують провести після 4 листопада. Водночас конкретного дня зустрічі він не назвав.

Юрій Ушаков також заявив, що російська сторона поки не визначила повний персональний склад делегації, яка має вирушити до Об’єднаних Арабських Еміратів.

За його словами, основний склад російської делегації вже сформований, але остаточний перелік учасників ще узгоджують.

Водночас помічник Володимира Путіна відкинув можливість участі європейських лідерів у переговорах, наполягаючи на тристоронньому форматі за участю України, США та Росії.

Таким чином, попри заяви Москви про підготовку зустрічі в Абу-Дабі, точні терміни переговорів і остаточний склад делегацій поки не визначені.

Про це повідомив помічник президента Росії Юрій Ушаков у коментарі пропагандистським медіа.

Європейські країни не братимуть участі в тристоронніх технічних переговорах між США, Україною та рф, які заплановані на наступний місяць. Про це 28 жовтня заявив помічник путіна Юрій Ушаков.

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що переговори щодо врегулювання війни в Україні планують провести в першій половині листопада в Абу-Дабі у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії.

Заява російського диктатора володимира путіна про згоду на відновлення мирних переговорів із Україною ще не гарантує їхнього реального проведення. Оцінювати результати будь-яких контактів необхідно за підсумками зустрічей, а не до їх початку, вважає президент Володимир Зеленський.

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