W Kremlu ogłoszono, że trójstronne rozmowy między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Rosją w Abu Zabi odbędą się po 4 listopada. Dokładną datę spotkania planuje się ustalić w najbliższym czasie, a jego przeprowadzenie, według strony rosyjskiej, będzie zależało od sytuacji na froncie.

Jak poinformował Jurij Uszakow, trwają konsultacje dotyczące organizacji procesu negocjacyjnego. Ostateczną datę spotkania mają uzgodnić w najbliższym czasie, jednak na jego przeprowadzenie może wpłynąć ogólna sytuacja na polu bitwy.

Przedstawiciel Kremla zaznaczył, że negocjacje planuje się przeprowadzić po 4 listopada. Nie podał jednak konkretnej daty spotkania.

Jurij Uszakow oświadczył również, że strona rosyjska nie ustaliła jeszcze pełnego składu delegacji, która ma udać się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Według niego główny skład rosyjskiej delegacji został już ustalony, ale ostateczna lista uczestników jest nadal uzgadniana.

Jednocześnie doradca Władimira Putina wykluczył możliwość udziału europejskich przywódców w rozmowach, nalegając na trójstronny format z udziałem Ukrainy, USA i Rosji.

W ten sposób, pomimo oświadczeń Moskwy o przygotowaniach do spotkania w Abu Zabi, dokładne terminy rozmów i ostateczny skład delegacji nie zostały jeszcze ustalone.

Poinformował o tym doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow w komentarzu dla mediów propagandowych.

Kraje europejskie nie wezmą udziału w trójstronnych rozmowach technicznych między USA, Ukrainą a Federacją Rosyjską, które zaplanowano na przyszły miesiąc. Poinformował o tym 28 października doradca Putina Jurij Uszakow.

Wcześniej doradca rosyjskiego dyktatora Jurij Uszakow oświadczył, że rozmowy dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie planuje się przeprowadzić w pierwszej połowie listopada w Abu Zabi w formacie trójstronnym z udziałem Ukrainy, USA i Rosji.

Oświadczenie rosyjskiego dyktatora Władimira Putina o zgodzie na wznowienie rozmów pokojowych z Ukrainą nie gwarantuje jeszcze ich faktycznego przeprowadzenia. Wyniki wszelkich kontaktów należy oceniać na podstawie wyników spotkań, a nie przed ich rozpoczęciem – uważa prezydent Wołodymyr Zełenski.

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