乌克兰将对负责对斯科沃罗达博物馆发动导弹袭击的俄罗斯将军提起诉讼

一名俄罗斯中将因下令对哈尔科夫州的格里戈里·斯科沃罗达国家文学纪念博物馆发动导弹袭击而被提起公诉。 2022年5月6日的袭击导致该建筑遭受严重破坏，一名负责博物馆安保工作的平民在袭击中受伤。

据调查显示，涉案人员系哈尔科夫州楚古耶夫市人，曾担任俄罗斯联邦武装力量西部军区空军和防空部队第6军司令。

调查认为，该中将与他人预先串通，并蓄意将受国际人道主义法保护的乌克兰文化遗产设施作为袭击目标。

据执法部门称，这位俄罗斯指挥官确切知道该博物馆并非军事设施。 然而，最迟在2022年5月6日，他向隶属其指挥的第105航空师师长下达了战斗命令，要求对该博物馆实施导弹打击。

调查人员查明了命令的下达链：从陆军指挥官经航空师指挥官，直至战斗机航空团指挥官。针对后两名军人的起诉书已移交法院。

2022年5月6日23时30分，一架俄罗斯苏-35S战斗机从哈尔科夫州领空向斯科沃罗迪诺夫卡村的一座博物馆发射了一枚X-35反舰导弹。

遭袭的是18世纪的一座历史庄园，乌克兰哲学家格里戈里·斯科沃罗达曾在此度过生命的最后几年。他最初就安葬在该建筑附近。

袭击导致一名留守博物馆的平民受伤。

导弹袭击造成了严重破坏。建筑物的屋顶和楼板被完全摧毁，墙壁、门窗洞口、工程管线以及部分博物馆展品均受损。

目前，该建筑处于危房状态，无法安全使用。

据调查方称，此次袭击是蓄意的，旨在摧毁这一对乌克兰人民具有重大文化价值的场所。

2026年10月23日，总检察长办公室的检察官批准了针对一名俄罗斯中将的起诉书。 他被指控违反战争法和战争惯例，系由一群人预谋实施——依据《乌克兰刑法典》第28条第2款和第438条第1款。

庭前调查由乌克兰安全局总调查局调查人员负责。

若罪名成立，被告将面临8至12年有期徒刑。

据总检察长办公室数据显示，截至2026年9月，由于俄罗斯军队在乌克兰的行动，已有2161处文化遗产遗址遭到破坏或毁坏。

其中包括104处位于联合国教科文组织《世界遗产名录》所列区域内的遗产。 具体而言，其中44处位于敖德萨，58处位于利沃夫，1处位于基辅，还有1处位于基辅佩切尔斯克大修道院境内。

总检察长办公室通报了这一情况。

此前，基辅州布罗瓦尔斯克地区检察院的检察官已向法院移送了针对两名俄罗斯联邦军人的起诉书。他们被指控在占领基辅州期间对平民实施虐待，并违反战争法和战争惯例。

此外，一家国际粮食贸易公司的所有者——一名俄罗斯裔寡头——也将出庭受审，他被指控策划了一项大规模侵占“乌克兰国家粮食与食品公司” （DPZKU）的粮食，且涉案数量特别巨大。

关注我们在