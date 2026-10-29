Rosyjskiemu generałowi porucznikowi postawiono zarzuty wydania rozkazu przeprowadzenia ataku rakietowego na Narodowe Muzeum Literacko-Pamięciowe im. Grigorija Skovorody w obwodzie charkowskim. W wyniku ataku, który miał miejsce 6 maja 2022 r., budynek uległ znacznym zniszczeniom, a osoba cywilna pełniąca służbę ochronną w muzeum odniosła rany.

Według danych śledztwa chodzi o osobę urodzoną w Czugujewie w obwodzie charkowskim, która pełniła funkcję dowódcy 6. Armii Sił Powietrznych i Obrony Przeciwlotniczej Zachodniego Okręgu Wojskowego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

Śledztwo wskazuje, że generał-porucznik działał w zmowie z innymi osobami i świadomie wybrał na cel ukraiński obiekt dziedzictwa kulturowego, chroniony międzynarodowym prawem humanitarnym.

Według wersji organów ścigania rosyjski dowódca miał pewność, że muzeum nie jest obiektem wojskowym. Jednak nie później niż 6 maja 2022 r. wydał rozkaz bojowy dowódcy podległej mu 105. dywizji lotniczej, aby przeprowadził atak rakietowy na muzeum.

Śledczy ustalili łańcuch przekazywania rozkazu: od dowódcy armii, poprzez dowódcę dywizji lotniczej, aż do dowódcy myśliwskiego pułku lotniczego. Akty oskarżenia dotyczące dwóch ostatnich żołnierzy zostały już przekazane do sądu.

6 maja 2022 r. o godz. 23:30 rosyjski myśliwiec Su-35S z przestrzeni powietrznej obwodu charkowskiego wystrzelił pocisk przeciwokrętowy Kh-35 w kierunku muzeum we wsi Skovorodynówka.

Ciosem została trafiona zabytkowa posiadłość z XVIII wieku, w której ukraiński filozof Grigorij Skovoroda spędził ostatnie lata swojego życia. W pobliżu tego budynku został on po raz pierwszy pochowany.

W wyniku ataku ranny został cywil, który pozostał na straży muzeum.

Uderzenie rakiety spowodowało znaczne zniszczenia. W budynku całkowicie zniszczono dach i stropy, uszkodzono ściany, otwory okienne i drzwiowe, instalacje techniczne, a także część ekspozycji muzealnej.

Obecnie budynek znajduje się w stanie zagrożenia, co uniemożliwia jego bezpieczne użytkowanie.

Według wersji śledczej atak był celowy i miał na celu zniszczenie obiektu, który stanowi znaczącą wartość kulturową dla narodu ukraińskiego.

23 października 2026 r. prokuratorzy Biura Prokuratora Generalnego zatwierdzili akt oskarżenia wobec rosyjskiego generała-porucznika. Został on oskarżony o naruszenie praw i zwyczajów wojennych, popełnione w wyniku wcześniejszego zmowy grupy osób — na podstawie części 2 artykułu 28 oraz części 1 artykułu 438 Kodeksu karnego Ukrainy.

Śledztwo przedprocesowe prowadzili śledczy Głównego Zarządu Śledczego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.

W przypadku udowodnienia winy oskarżonemu grozi od 8 do 12 lat pozbawienia wolności.

Według danych Biura Prokuratora Generalnego, według stanu na wrzesień 2026 r. w wyniku działań rosyjskich sił zbrojnych na terenie Ukrainy uszkodzono lub zniszczono 2161 zabytków dziedzictwa kulturowego.

Wśród nich znajduje się 104 zabytków położonych na terytoriach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W szczególności 44 z nich znajduje się w Odessie, 58 – we Lwowie, jeden – w Kijowie oraz jeszcze jeden – na terenie Ławry Kijowsko-Peczerskiej.

Informację tę podała Prokuratura Generalna.

Wcześniej prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Browarach w obwodzie kijowskim przekazali do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm żołnierzom Federacji Rosyjskiej. Oskarża się ich o brutalne traktowanie ludności cywilnej oraz inne naruszenia praw i zwyczajów wojennych podczas okupacji obwodu kijowskiego.

Przed sądem stanie również właściciel międzynarodowej firmy zajmującej się handlem zbożem – oligarcha pochodzenia rosyjskiego, którego oskarża się o zorganizowanie schematu przywłaszczenia zboża należącego do PJSC „Państwowa Korporacja Żywnościowo-Zbożowa Ukrainy” (DPZKU) na szczególnie dużą skalę.

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