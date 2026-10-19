Двох військових РФ судитимуть за катування цивільних під час окупації Київщини

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Прокурори Броварської окружної прокуратури Київської області передали до суду обвинувальний акт щодо двох військовослужбовців РФ. Їх обвинувачують у жорстокому поводженні з цивільними та інших порушеннях законів і звичаїв війни під час окупації Київщини.

Обвинувачені - військовослужбовці 90-ї танкової дивізії та 15-ї окремої мотострілецької бригади зс рф. Їхні дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Богданівка Броварського району російські військові незаконно затримали цивільних чоловіків, які не брали участі у бойових діях та не мали при собі зброї.

19 березня одного з потерпілих під погрозою застосування зброї затримали біля його дому та примусово доставили до підвалу. Того ж дня іншого цивільного затримали поблизу лісосмуги. Його били прикладом автомата, після чого помістили до ями для свердловинного обладнання, накривши її металевою кришкою.

Згодом чоловіка також перевели до підвалу.

За матеріалами провадження, у підвалі утримували трьох цивільних чоловіків. Їх тримали зі зв’язаними руками, без опалення, вентиляції, світла, належних місць для сну та справляння природних потреб, без харчування та необхідної медичної допомоги.

Під час допитів, намагаючись отримати інформацію про Збройні Сили України та їх місцезнаходження, потерпілих били руками й ногами по голові, обличчю, спині, животу та кінцівках, погрожували зброєю та чинили психологічний тиск.

Після чергового застосування фізичного насильства один із цивільних зник за невстановлених обставин. Дотепер він вважається безвісти зниклим, його місцезнаходження не встановлено. Двом іншим чоловікам вдалося втекти з місця незаконного утримання.

Слідство кваліфікує незаконне позбавлення волі та катування цивільних як порушення законів і звичаїв війни.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ Нацполіції в Київській області та Броварського районного управління поліції.

Джерело: Київська обласна прокуратура

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