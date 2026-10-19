Двух военнослужащих РФ будут судить за пытки гражданских лиц во время оккупации Киевской области

Прокуроры Броварской окружной прокуратуры Киевской области передали в суд обвинительный акт в отношении двух военнослужащих РФ. Их обвиняют в жестоком обращении с гражданскими лицами и других нарушениях законов и обычаев войны во время оккупации Киевской области.

Обвиняемые — военнослужащие 90-й танковой дивизии и 15-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

По данным следствия, в марте 2022 года во время оккупации села Богдановка Броварского района российские военные незаконно задержали гражданских мужчин, которые не принимали участия в боевых действиях и не имели при себе оружия.

19 марта одного из потерпевших под угрозой применения оружия задержали возле его дома и принудительно доставили в подвал. В тот же день другого гражданского задержали возле лесополосы. Его избивали прикладом автомата, после чего поместили в яму для скважинного оборудования, накрыв её металлической крышкой.

Впоследствии мужчину также перевели в подвал.

Согласно материалам дела, в подвале удерживали троих гражданских мужчин. Их держали со связанными руками, без отопления, вентиляции, света, надлежащих мест для сна и удовлетворения физиологических потребностей, без питания и необходимой медицинской помощи.

Во время допросов, пытаясь получить информацию о Вооруженных Силах Украины и их местонахождении, потерпевших избивали руками и ногами по голове, лицу, спине, животу и конечностям, угрожали оружием и оказывали психологическое давление.

После очередного применения физического насилия один из гражданских лиц исчез при неустановленных обстоятельствах. До сих пор он считается без вести пропавшим, его местонахождение не установлено. Двум другим мужчинам удалось сбежать с места незаконного содержания.

Следствие квалифицирует незаконное лишение свободы и пытки гражданских лиц как нарушение законов и обычаев войны.

Досудебное расследование проводили следователи ГУ Нацполиции в Киевской области и Броварского районного управления полиции.

Источник: Киевская областная прокуратура

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