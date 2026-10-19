В течение 19 октября на фронте произошло 177 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Наибольшее количество вражеских атак было зафиксировано на Южно-Слобожанском направлении.

«Всего с начала этих суток произошло 177 боевых столкновений. Противник нанес один ракетный и 47 авиационных ударов, сбросил 171 управляемую авиабомбу. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 4911 дронов-камикадзе и осуществил 1775 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», — говорится в сообщении.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении зафиксировано 22 боевых столкновения в районе Старицы, Малой Волчи, Избицкого, Вильчи, Охримовки, Захаровки, Караичного, Бочкового, Зыбиного и Радьковки; три столкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении наши подразделения пресекли продвижение противника в районах Новомихайловки, Дружелюбровки, Красного Става, Зеленой Долины и Лимана, отразив девять атак.

Три атаки оккупантов отбиты на Славянском направлении в районах Ямполя, Пискуновки и Николаевки.

На Константиновском направлении зафиксировано 12 боевых столкновений в районах Константиновки, Новоселовки, Дружковки и Новопавловки, три из них продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении зафиксировано 16 боевых столкновений в районах населенных пунктов Софиевка, Вольное, Кучеров Яр, Ганновка, Черниговка, Доброполье, Мирное, Сергеевка и Молодецкое; одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 26 оккупантов и 6 — ранены; уничтожено четыре единицы автомобильной, одна единица специальной техники и один пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника. Повреждены четыре единицы автомобильной, две единицы специальной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 27 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 167 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Девять атак зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Рождественка, Долинка, Горкое, Чаривное и Егоровка.

На Северо-Слобожанском, Купянском, Краматорском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг не проводил наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины о ситуации по состоянию на 22:00.

ВСУ освободили больше территорий, чем Россия захватила с начала осени: меняется ли баланс сил на фронте.

Украинский Генштаб опроверг российские утверждения о захвате ряда населенных пунктов, в частности Доброполья и Константиновки. Пресс-секретарь Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что украинские войска освободили больше территории, чем российская армия смогла захватить за тот же период.

В материале Reuters о противоречивых заявлениях сторон отмечается, что украинская сторона опровергла российские сообщения о масштабных территориальных завоеваниях. Агентство также подчеркнуло, что не смогло независимо проверить все заявления об изменении контроля над территориями.

Операция «Вивальди»: как ВСУ сорвали российские планы в Донецкой области

Одним из главных примеров украинских контратак осенью стала операция «Вивальди» на Лиманском направлении. Третий армейский корпус официально подтвердил её проведение в сентябре, после нескольких месяцев боевых действий, в ходе которых украинские подразделения постепенно ликвидировали российский выступ на севере Донецкой области.

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