Россия, как государство-агрессор, усилила атаки беспилотниками на Киев, Украина. С января в результате этих атак в столице погибли более 190 человек, сообщает The Japan Times.

Тревоги меняют распорядок дня

Воздушные тревоги и взрывы нарушают ночной отдых жителей Киева и определяют их повседневный распорядок. Издание описало утро 44-летней Анастасии Жмутской, которая работает в больнице и воспитывает троих детей.

В 8:15 воздушная тревога закончилась, а вдали прогремел взрыв. После этого Жмутская смогла отвести в школу своего 14-летнего сына Ореста.

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Работа и семья

Жмутская рассказала, что с конца лета Россия добавила ей несколько дополнительных дел. Воздушные тревоги и взрывы прерывают её ночи, а днём женщина совмещает работу в больнице с заботой о детях.

На фотографии AFP-Jiji, опубликованной вместе с материалом, Жмутская стоит в автобусе по дороге домой после работы в Киеве.

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