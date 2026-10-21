Rosja, jako państwo-agresor, nasiliła ataki dronami na Kijów w Ukrainie. Od stycznia w wyniku tych ataków w stolicy zginęło ponad 190 osób, podaje The Japan Times.

Alarmy zmieniają codzienny rytm

Alarmy lotnicze i eksplozje zakłócają nocny odpoczynek mieszkańców Kijowa oraz kształtują ich codzienny rozkład dnia. Wydanie opisało poranek 44-letniej Anastasii Żmutskiej, która pracuje w szpitalu i wychowuje troje dzieci.

O 8:15 alarm lotniczy się zakończył, a w oddali rozległa się eksplozja. Następnie Żmutska mogła odprowadzić do szkoły swojego 14-letniego syna Oresta.

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Praca i rodzina

Żmutska powiedziała, że od końca lata Rosja przysporzyła jej kilku dodatkowych obowiązków. Alarmy lotnicze i eksplozje przerywają jej noce, a w ciągu dnia kobieta łączy pracę w szpitalu z opieką nad dziećmi.

Na zdjęciu AFP-Jiji, opublikowanym wraz z materiałem, Żmutska stoi w autobusie w drodze do domu po pracy w Kijowie.

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