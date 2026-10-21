Rosja zaatakowała Korotycz pod Charkowem; wśród poszkodowanych znalazło się niemowlę
W nocy z 20 na 21 października rosyjskie wojska przeprowadziły masowany atak dronami na wieś Korotycz w obwodzie charkowskim. W wyniku ostrzału zginęły dwie osoby, a kolejne 11 doznało ostrej reakcji na stres. Wśród poszkodowanych znalazł się dwumiesięczny chłopiec i ośmioletnia dziewczynka.
Jak poinformował, w nocy Korotycz był przedmiotem intensywnego ataku rosyjskich dronów. W wyniku ostrzału uszkodzonych zostało 13 domów prywatnych i samochodów, a pożar zniszczył budynek gospodarczy.
„W wyniku ataku zginęła 81-letnia kobieta i 83-letni mężczyzna. Składamy najszczersze kondolencje rodzinom i bliskim. Kolejne 11 osób doświadczyło ostrej reakcji na stres, w tym 2-miesięczny chłopiec i 8-letnia dziewczynka. Wszystkim udzielono niezbędnej pomocy medycznej” – czytamy w komunikacie Olega Sinegubowa.
Szef Administracji Obwodowej w Charkowie dodał, że wszystkie służby ratownicze pracowały w trybie wzmożonym, likwidując skutki rosyjskiego ataku i pomagając poszkodowanym.
Informację tę przekazał szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Oleg Sinegubow na Telegramie.
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