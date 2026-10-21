俄罗斯对哈尔科夫附近的科罗蒂奇发动了袭击，伤者中包括一名婴儿

10月21日夜间，俄罗斯军队出动大量无人机对哈尔科夫州的科罗蒂奇村发动了大规模袭击。 此次袭击造成两人死亡，另有11人出现急性应激反应。伤者中包括一名两个月大的男婴和一名八岁女童。

据他介绍，当晚科罗蒂奇村遭到了俄罗斯无人机的大规模袭击。敌方炮击导致13栋民宅和多辆汽车受损，一处附属建筑被大火烧毁。

“此次袭击造成一名81岁妇女和一名83岁男子死亡。向逝者家属及亲友致以最深切的哀悼。 另有11人出现急性应激反应，其中包括一名2个月大的男婴和一名8岁女童。所有伤者均已获得必要的医疗救助，”奥列格·西涅古博夫在声明中写道。

哈尔科夫州军事行政长官补充道，所有应急服务部门均已进入强化工作状态，全力消除俄罗斯袭击造成的后果并救助受灾人员。

哈尔科夫州军事行政局局长奥列格·西涅古博夫在Telegram上通报了这一情况。

10月20日，俄军多次袭击了位于罗夫诺州的“Epicenter”大型超市。袭击引发了大规模火灾，救援人员公布了现场损毁的照片。

俄罗斯对基辅的袭击造成一人死亡，一架无人机击中了一栋24层高的建筑。

此前，俄罗斯无人机袭击了基辅，导致两个区发生火灾。

一架俄罗斯无人机击中了波尔塔瓦市一所学校附近，造成人员受伤。

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