РФ атакувала Коротич під Харковом, серед постраждалих — немовля

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У ніч на 21 жовтня російські війська масовано атакували безпілотниками село Коротич Харківської області. Унаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще 11 осіб зазнали гострої реакції на стрес. Серед постраждалих — двомісячний хлопчик та восьмирічна дівчинка.

За його словами, вночі Коротич перебував під масованою атакою російських дронів. Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 13 приватних будинків та автомобілі, а господарську споруду знищила пожежа.

«Внаслідок атаки загинули 81-річна жінка та 83-річний чоловік. Найщиріші співчуття рідним та близьким. Ще 11 людей зазнали гострої реакції на стрес, серед яких 2-місячний хлопчик та 8-річна дівчинка. Всім була надана необхідна медична допомога», — йдеться у повідомленні Олега Синєгубова.

Очільник Харківської ОВА додав, що всі екстрені служби працювали в посиленому режимі, ліквідовуючи наслідки російської атаки та допомагаючи постраждалим.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

20 жовтня російські війська неодноразово атакували гіпермаркет «Епіцентр» у Рівненській області. Унаслідок ударів виникла масштабна пожежа, а рятувальники оприлюднили фотографії руйнувань.

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Нагадаємо, російські дрони атакували Київ, у двох районах виникли пожежі.

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